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亚洲 | 2013年 11月 7日 星期四 07:35 BJT

《全球汇市》欧元因德国数据向好而反弹；澳元关注就业数据

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3516    1.3485     +0.23     +2.44    1.3194
 美元/日圆                      98.65     98.67     -0.02    +13.73     86.74
 欧元/日圆                     133.34    133.06     +0.21    +16.49    114.46
 美元/瑞郎                     0.9117    0.9119     -0.02     -0.42    0.9155
 英镑/美元                     1.6080    1.5924     +0.98     -1.05    1.6251
 美元/加元                     1.0417    1.0419     -0.02     +5.00    0.9921
 澳元/美元                     0.9523    0.9437     +0.91     -8.37    1.0393
 新西兰元/美                   0.8373    0.8263     +1.33     +1.09    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     93.940    93.110     +0.89     +4.23    90.130
 新西兰元/日                   82.600    81.530     +1.31    -41.34   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     158.62    157.12     +0.95    +12.64    140.82
 澳元/新西兰                   1.1371    1.1407     -0.32     -9.32    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
          
      
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 (编译 朱晓军；审校 孙茉莉)
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