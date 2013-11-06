纽约期市：期棉止住跌势大涨，受逢低承接与技术性买盘支撑

路透纽约11月6日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三大涨，在十四个交易日中首次上涨，止住历史性跌势，逢低承接与技术性买盘提振棉花期货脱离10个月低点。

交投最活跃的12月期棉合约 最多上涨4%至每磅78.94美分，此后缩减涨幅收升1.13美分或1.5%，报每磅77.07美分。

此为现货月期棉 自8月中旬以来的最大单日涨幅。

据路透数据，之前棉花期货经历了至少是1980年以来的最长连跌走势。

有关中国可能很快开始出售国储棉的传言继续散播，推动棉价从接近79美分的盘中高位回落。

在上涨前，现货月合约处于2012年以来最严重的超卖状态。

“在这样的水准上出现一些操作。在过去几天出现低接买盘，但在收盘前空头还在防守，”一家美国经纪商称。

交易商表示，12月合约的期权将于周五到期，与此相关的交易也带来了一些买盘。

近几周随着价格下跌推升需求，纺织厂买盘也有所增加。

美国政府将在周四公布的出口数据受到交易员热切期待，希望从中找到需求强劲的迹象，特别是中国市场。(完)

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