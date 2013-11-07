中国金融：四大行10月新增贷款1,820亿，创年内单月新低--报载

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透上海11月7日 - 上海证券报周四报导，10月中国四大国有银行新增贷款仅约1,820亿元人民币，较去年同期少增近400亿元，创年内单月新低。
但四大行10月存款表现好于去年同期。当月存款负增长约9,700亿，较去年同期少降500亿。
四大行包括工商银行 、农业银行 、中国银行 和建设银行 。
央行此前数据显示，前三季度人民币贷款增加7.28万亿元，按照3：3：2：2的投放节奏，四季度还有约1.5万亿规模的贷款新增，平均月增5,000亿元，而四大行在贷款投放中的占比一般在40%左右，因此有业内人士认为，1,820亿虽低于预期，但仍在合理范围内。
接受路透调查的18家机构预测中值显示，10月末M2同比增速料为14.3%，较上月的14.2% 略有上升；新增人民币贷款在6,000亿元，大幅低于上月的7,870亿元。 （完） (发稿 徐永； 审校 林高丽)
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路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
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