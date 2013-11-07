中国金融：四大行10月新增贷款1,820亿，创年内单月新低--报载

央行此前数据显示，前三季度人民币贷款增加7.28万亿元，按照3：3：2：2的投放节奏，四季度还有约1.5万亿规模的贷款新增，平均月增5,000亿元，而四大行在贷款投放中的占比一般在40%左右，因此有业内人士认为，1,820亿虽低于预期，但仍在合理范围内。