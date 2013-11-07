中国个股：海油工程获苏格兰公司25亿英镑工程大单--报载

路透上海11月7日 - 继公布靓丽的三季报后不久，中国海油工程 又揽下一项海外大单。据中国证券报周四报导，近日海油工程与苏格兰科技公司Unmanned Production Buoy Limited (UPB)签署了一项总价值达25亿英镑的谅解备忘录，海油工程将为后者批量生产浮标系统的外壳和各种组件，合同有效期10年。

报导引述接近协议签署人士的话称，该合作备忘录的目标是建立一个商业和技术框架，以保证海油工程未来能够持续生产100个UPB外壳/船体和各种组件。有国外媒体报道称，这些组件将随后在苏格兰进行组装，首批装置预计2017年完成。

“目前达成了框架协议，具体的工作量还要通过进一步签署合同确定，公司也是希望越快越好。”海油工程董秘刘连举表示。

小储量油田的开采是海洋油气开发的一个难题。UPB是一家致力于通过无人浮标系统实现小储量油气开发的科技公司，全球首个无人海上石油平台设计者。目前，UPB的无人浮标系统处于研发试用阶段，并已获得英国政府颁发的牌照，可向英国大陆架东部边缘地区的油田部署无人浮标系统。

近年来，海油工程持续拓展海外市场。公司近期发布的三季报显示，前三季度获得印尼BD项目等四份海外合同6.13亿元人民币，以及两份海外合同意向书4.10亿元。同时，公司将加强在东南亚、澳洲、中东和加拿大等海外地区的投标力度，争取在模块化建造和深水业务等方面取得突破。

前三季海油工程实现销售收入129.27亿元，同比增长68%，实现净利润13.29亿元，同比增长188%，基本每股收益0.34元。1-9月份公司销售收入和净利润均创历史同期最高水平。