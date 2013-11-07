美国个股：中国尚德电力提交临时清算申请，股价大跌

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
“(提交临时清算申请)目的是通过开曼群岛的流程达成协议，(尚德电力)会试图在美国利用破产法第15章加强保护，并以此避免强制性破产，”Allen & Overy律师事务所的合伙人Ken Coleman表示。
Coleman未参与尚德电力的这个案子。
中国制造商产能扩张过快，造成全球产能太阳能面板过剩，与此同时，太阳能的传统主要市场欧洲国家则缩减了消费者补贴。随之而来的价格下降迫使很多生产商削减产能。
顺风光电国际有限公司 上周同意，以4.92亿美元收购尚德电力主要制造子公司--无锡尚德，此后尚德电力资产所剩无几。 (完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。