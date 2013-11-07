美国个股：中国尚德电力提交临时清算申请，股价大跌

“(提交临时清算申请)目的是通过开曼群岛的流程达成协议，(尚德电力)会试图在美国利用破产法第15章加强保护，并以此避免强制性破产，”Allen & Overy律师事务所的合伙人Ken Coleman表示。

Coleman未参与尚德电力的这个案子。

中国制造商产能扩张过快，造成全球产能太阳能面板过剩，与此同时，太阳能的传统主要市场欧洲国家则缩减了消费者补贴。随之而来的价格下降迫使很多生产商削减产能。