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亚洲 | 2013年 11月 7日 星期四 08:21 BJT

美国个股：中国尚德电力提交临时清算申请，股价大跌

“(提交临时清算申请)目的是通过开曼群岛的流程达成协议，(尚德电力)会试图在美国利用破产法第15章加强保护，并以此避免强制性破产，”Allen & Overy律师事务所的合伙人Ken Coleman表示。

Coleman未参与尚德电力的这个案子。

中国制造商产能扩张过快，造成全球产能太阳能面板过剩，与此同时，太阳能的传统主要市场欧洲国家则缩减了消费者补贴。随之而来的价格下降迫使很多生产商削减产能。

顺风光电国际有限公司 上周同意，以4.92亿美元收购尚德电力主要制造子公司--无锡尚德，此后尚德电力资产所剩无几。 (完) (编译 朱晓军；审校 张涛)

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