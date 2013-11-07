《中国报摘》--中国证券报11月7日

* 头版头条:

--中国人民银行网站在货币政策工具栏目新增一项“常备借贷便利(StandingLendingFacility，SLF)”，并公布1-9月常备借贷便利开展情况。

* 其他:

--16家上市券商公布10月经营业绩，全部实现盈利，但部分券业龙头净利环比大幅下降。其中，海通 、方正 、广发（母公司） 净利润位列前三位。

--记者从业内获悉，近日海油工程 与苏格兰科技公司Unmanned Production Buoy Limited (UPB)签署了一项总价值达25亿英镑的谅解备忘录，海油工程将为后者批量生产浮标系统的外壳和各种组件，合同有效期10年。

--商务部网站公布了浆粕反倾销调查的初裁决定，认定原产于美国、加拿大和巴西的进口浆粕产品存在倾销。