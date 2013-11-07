《中国报摘》--中国证券报11月7日

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
* 头版头条:
--中国人民银行网站在货币政策工具栏目新增一项“常备借贷便利(StandingLendingFacility，SLF)”，并公布1-9月常备借贷便利开展情况。
* 其他:
--16家上市券商公布10月经营业绩，全部实现盈利，但部分券业龙头净利环比大幅下降。其中，海通 、方正 、广发（母公司） 净利润位列前三位。
--记者从业内获悉，近日海油工程 与苏格兰科技公司Unmanned Production Buoy Limited (UPB)签署了一项总价值达25亿英镑的谅解备忘录，海油工程将为后者批量生产浮标系统的外壳和各种组件，合同有效期10年。
--商务部网站公布了浆粕反倾销调查的初裁决定，认定原产于美国、加拿大和巴西的进口浆粕产品存在倾销。
--包钢股份 公告，正在拟议非公开发行股票事宜，主要涉及向包头钢铁（集团）购买相关资产，包括白云鄂博矿资源综合利用工程等项目，公司股票继续停牌。 （完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴； 审校 曾祥进)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。