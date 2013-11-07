巴股业绩：淡水河谷第三季净利翻倍，因铁矿石价格和销量上升

路透里约热内卢11月6日 - 全球第二大矿业公司巴西淡水河谷(Vale SA) 周三公布第三季净利较上年同期增长逾一倍，高于分析师预估，因铁矿石价格和销售均上升。

公司声明称，截止9月30日的三个月净利激增114%至35.0亿美元，上年同期为16.4亿。路透调查中受访的七位分析师预测认为第三季净利为33亿美元。

该公司是全球最大的铁矿石生产商，同时也是镍的第二大生产商，煤炭、铜等金属的产量也居前列。

根据汤森路透数据，今年第三季的铁矿石价格较上年同期上涨约20%。

该公司净营收(总营收减去税负)较上年同期上升11%，为127亿美元，优于分析师平均预期的125亿美元。

经调整的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)上升37%至58.8亿美元，分析师平均预估为57.1亿美元。

该公司还表示，第三季铁矿石销量为7,340万吨，较上年同期增长11%。

煤炭、镁、镍、铜、黄金、白银、钴和碳酸钾的销售也取得增长。(完)