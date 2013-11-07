澳洲数据：10月就业人口增加0.11万人低于预估，失业率微升至5.7%

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透悉尼11月7日 - 澳洲统计局周四公布10月就业数据显示：
* 澳洲10月经季节调整就业人口增加0.11万人(路透调查预估为增加1万人)
* 澳洲10月经季节调整后失业率为5.7%(路透调查预估为5.7%)
* 澳洲10月经季节调整的就业参与率为64.8%(路透调查预估为64.9%)
以下为详细数据(经季节调整):
10月
失业率% 5.7
就业人数(百万人) 11.639
失业人数(人) 709,300
就业参与率% 64.8
浏览数据细节，可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au)。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
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