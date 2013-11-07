澳洲数据：10月就业人口增加0.11万人低于预估，失业率微升至5.7%

路透悉尼11月7日 - 澳洲统计局周四公布10月就业数据显示：

* 澳洲10月经季节调整就业人口增加0.11万人(路透调查预估为增加1万人)

* 澳洲10月经季节调整后失业率为5.7%(路透调查预估为5.7%)

* 澳洲10月经季节调整的就业参与率为64.8%(路透调查预估为64.9%)

以下为详细数据(经季节调整):

10月

失业率% 5.7

就业人数(百万人) 11.639

失业人数(人) 709,300

就业参与率% 64.8

浏览数据细节，可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au)。(完) (编译 李爽 审校 张涛)