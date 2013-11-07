金砖国家：11月6日股汇市收盘纵览

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透11月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月6日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 报1,016.19点。
中国股市：沪综指小幅收跌，三中全会前投资者交易意愿不强
香港股市：收盘近持平，中国三中全会前观望气氛浓厚
中国汇市：中国汇市：人民币即期连三日收升，月初结汇盘仍偏多
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拉美股市：巴西股市连续第二天下跌，建筑商PDG Realty因第三季业绩疲弱大跌。巴西股市指标Bovespa指数 下跌1.05%至53,265.52点，为逾三周来的低点。
拉美汇市：拉美货币稳中有升，市场寄望美联储刺激措施保持较长时间
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南非股市：连续第三日刷新纪录收盘高位，涨幅超过1%，AngloGold Ashanti 第三季扭亏为盈，股价大涨。Top-40绩优股指数 上涨1.07%至纪录高位41,367.23点。综合指数 收涨0.97%至46,192.91点，也是纪录收盘高位。
南非汇市：兰特兑美元持稳，市场等待美国就业数据和欧央行利率决议
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印度股市：连续第二日下跌，自纪录高位进一步下滑，ICICI Bank 等近期大涨个股遭遇获利了结。指标BSE指数 收跌0.38%，报20,894.94点。NSE指数 收低0.61%至6,215.15点。
印度汇市：印度卢比兑美元跌幅为逾两个月来最大，国有银行对美元的需求持续，引发市场揣测其在代炼厂买入美元。卢比兑美元 收报62.39/40卢比，盘中触及10月2日以来的低点62.40。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,458.930点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.02点，报806.11点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.52%，报32.3840卢布；卢布兑欧元 上扬0.11%，报43.8100卢布。(完) (整理 张荻； 审校 戴素萍)
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路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。