《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月7日

*工商时报：

--财政部长张盛和昨日在立法院坦言，10月出口仍为负成长，但他强调〞衰退幅度仅有个位数〞，至于近日爆发黑心油事件，油品失去竞争力，将影响食品出口。

-- 前副总统、台湾两岸企业家紫金山峰会理事长萧万长昨日下午率领台湾重量级企业家访上海自贸区，据透露，外资银行同城支行的规定在区内有望突破。

--财政部长张盛和指出，政府手边仍有市值1兆(万亿)7,000亿台币的股票以及许多土地，〞财产存量〞是有的，但没有〞现金流量〞，有如一个人手中握有大量股票及土地，却喊着手上没钱。政府的释股政策应该检讨。

*经济日报：

--台星经济伙伴协定（ASTEP）今日签署，据了解，台湾拟对新加坡货品分五、10、15年三阶段降税，其中83%立即降为零关税，预计三阶段后，99.48%项目零关税。这是台湾首度与东南亚国家洽签自由贸易协定（FTA），不仅有助台湾打开东协市场，还可为日后参与该区域的经济整合活动，预先铺路。

--宏基 第三季大亏131.2亿台币，为补充银弹，将以每股21台币元，办理1.36亿股现金增资。市场认为，宏基现增案预埋伏笔，可能藉此引进新策略合作伙伴，若单一资金全吃下现增，将跃居宏基最大法人股东。

--台塑 企业决定投资5亿美元(约147亿台币），扩增越南台湾兴业公司的聚酯、纺纤、双轴延伸性聚丙烯（BOPP）等产能；更首次将石化投资延伸至越南，新建年产20万公吨的聚苯乙烯（PS）厂，就近供应家电、电子厂需求。

--金管会主委曾铭宗昨日首度表示，年底前将开放大陆企业来台发宝岛债，以利国内人民币资金回流。据悉，已有四家大型陆银来接洽，初估首次发行额度最多合计80亿人民币，为目前宝岛债发行量的两倍。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。