《新兴市场重要经济事件预告》--11月7日-11月14日

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透11月7日 - (除特别说明外，均为GMT时间)
11月7日(四)
布达佩斯--“银行贷款”大会。匈牙利央行副总裁Adam Balog将在会议上发言。
布拉格--捷克央行举行货币政策会议。
吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执行委员会会议。
以色列埃拉特--凯萨利阿(Caesarea)经济论坛(最后一日)，以色列财长等官员将发表看法。
首尔--韩国央行货币政策委员会委员Moon Woo-sik将在一场研讨会的小组上就全球经济和韩国货币政策发表意见(0600)
11月8日(五)
暂无重要经济事件。
11月11日(一)
开罗--埃及财长Ahmed Heikal在欧洲货币(Euromoney)埃及大会上讲话。
11月12日(二)
雅加达--印尼央行举行管委会会议。
11月13日(三)
萨格勒布--克罗地亚央行举行会议。
布达佩斯--匈牙利央行公布10月利率会议纪录(1300)
11月14日(四)
首尔--韩国央行举行货币政策会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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