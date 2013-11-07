《新兴市场重要经济事件预告》--11月7日-11月14日

路透11月7日 - (除特别说明外，均为GMT时间)

11月7日(四)

布达佩斯--“银行贷款”大会。匈牙利央行副总裁Adam Balog将在会议上发言。

布拉格--捷克央行举行货币政策会议。

吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执行委员会会议。

以色列埃拉特--凯萨利阿(Caesarea)经济论坛(最后一日)，以色列财长等官员将发表看法。

首尔--韩国央行货币政策委员会委员Moon Woo-sik将在一场研讨会的小组上就全球经济和韩国货币政策发表意见(0600)

11月8日(五)

暂无重要经济事件。

11月11日(一)

开罗--埃及财长Ahmed Heikal在欧洲货币(Euromoney)埃及大会上讲话。

11月12日(二)

雅加达--印尼央行举行管委会会议。

11月13日(三)

萨格勒布--克罗地亚央行举行会议。

布达佩斯--匈牙利央行公布10月利率会议纪录(1300)

11月14日(四)

首尔--韩国央行举行货币政策会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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