版本:
中国
货币新闻 | 2013年 11月 8日 星期五 10:41 BJT

中国数据：10月出口同比增长5.6%，进口增长7.6%--海关

路透北京11月8日 - 中国海关周五公布，10月出口同比增长5.6%，进口增长7.6%，路透调查预估分别为增长3.2%和8.5%。

10月贸易顺差为311亿美元，路透调查预估中值为顺差239亿美元。

10月贸易数据详情如下:

指标 10月实际值 10月预估中值 预估区间 上月 上年同期

出口(%) 5.6 3.2 0.0-8.2 -0.3 11.6

进口(%) 7.6 8.5 7.0-18.4 7.4 2.4

贸易顺差 311 239 152-344 152 319.9

(亿美元）

浏览更多细节，请点选中国海关网站（www.customs.gov.cn

欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐