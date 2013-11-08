中国数据：10月出口同比增长5.6%，进口增长7.6%--海关

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透北京11月8日 - 中国海关周五公布，10月出口同比增长5.6%，进口增长7.6%，路透调查预估分别为增长3.2%和8.5%。
10月贸易顺差为311亿美元，路透调查预估中值为顺差239亿美元。
10月贸易数据详情如下:
指标 10月实际值 10月预估中值 预估区间 上月 上年同期
出口(%) 5.6 3.2 0.0-8.2 -0.3 11.6
进口(%) 7.6 8.5 7.0-18.4 7.4 2.4
贸易顺差 311 239 152-344 152 319.9
(亿美元）
浏览更多细节，请点选中国海关网站（www.customs.gov.cn）
欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
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路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300