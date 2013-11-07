《香港报摘》--其他报纸重要消息11月7日

* 明报：

--田生集团 ，昨早开市中段申停牌，收市后公布，在10月初前后，有独立第三方洽购集团的英国伦敦中部重建物业项目。公司将于今早申请股份恢复买卖。在昨早停牌前，该集团股价大升逾22%，高见0.285港元。单在过去5个交易日股价累积上升37.7%。

* 星岛日报：

--税贷争夺战白热化，东亚 昨日推出「全新客户」小额税贷，5,000至3万港元的小额税贷年利率低至1.92厘，利率可与大额税贷媲美，预料有助吸纳新客。

* 苹果日报：

--占去香港宽频市场逾80%份额的香港电讯 及香港宽频最近亦双双调高家居宽频收费，其中高盛引述香港电讯董事总经理艾维朗表示，旗下宽频服务月费最近加价，最高加幅达1.49倍。

* 东方日报：

--银行积极部署明年按揭业务。消息指，中银香港 十一月起减最优惠利率（P）按揭息率25点子，至实际按息2.15厘，与滙丰及渣打香港等看齐。

--渣打集团 年初至今的整体收入仅录得低单位数增长，第三季度收入更按年录得低单位数跌幅，无复往年勇，惟行政总裁冼博德表示，有信心全年税前盈利可符合市场预期。

* 文汇报：

--高力国际最新发表调查显示，就对香港的投资兴趣方面，香港排名由去年第2位已回落至第5位，预期未来一年本港一般住宅、写字楼物业等跌幅将达15%至20%，而中小型物业跌幅会更显着。

* 大公报：

--信置 昨日以8.5亿港元投得西贡住宅地皮外，伙拍市建局合作的湾仔囍汇第2期获准预售，涉及1,096伙，继西环泓都05年开卖后，港岛区过去8年最大规模新盘。(完)