中国个股：广汇能源与壳牌拟建LNG合资公司，年吞吐高至300万吨

路透北京11月7日 - 中国大型民营能源企业--广汇能源股份有限公司 周四公告称，其与皇家荷兰/壳牌石油集团 旗下壳牌（中国）有限公司就江苏启东LNG（液化天然气）接收站项目签订合作框架协议并成立合资公司，接收站年吞吐规模最终可达300万吨以上。

公告称，本次拟议的合资企业股权比例为广汇持有51%，壳牌持有49%。今后双方合作将涵盖整个LNG价值链，从LNG的采购、储存到LNG的销售及下游业务的开发。但项目的核准将是双方合作的基础和先决条件。

合资企业的码头吞吐量初期以政府审批的60万吨/年规模为基础建设，根据将来市场情况和条件逐步扩建到115万吨至300万吨/年以上。未来的合资企业将购买国产LNG，或在条件成熟的情况下主要向壳牌关联公司进口LNG。

双方约定，壳牌的关联方有权以具有竞争力的条款和条件以定期合同方式每年向合资企业供应100万吨左右LNG作为项目运营的起始进口供应量，超过100万吨部分可由合资企业自主进口，但同等条件下壳牌关联方享有优先供应权。

壳牌是全球最大的LNG业务综合开发能力，在全球拥有超过2,200万吨的权益LNG供应能力。目前壳牌是中国最大的LNG供应商之一。

海关数据显示，2012年中国进口LNG增长20%达1,470万吨，而广东、福建、辽宁等国内沿海地区正在建设多个LNG接收站，但基本是中国石化和中国石油两巨头承建。

广汇能源周三收报11.75元人民币，近一个月涨24.47%。（完）

欲了解公告详情，请点选上交所网站：here（完） (发稿 张晓翀／林琦；审校 林高丽)