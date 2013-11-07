全球金市：金价守住涨幅，对美联储政策预期及ETF持金量上升予以支撑

市场目前关注美国将于周四和周五相继公布的国内生产总值(GDP)和非农就业数据，以评估美国经济的力道，这点是决定美联储何时开始缩减购债计划的关键。

全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust 称，其持金量周三增加2.10吨至868.42吨，为10月22日以来首次增加。

商品期货交易委员会(CFTC)的报告显示，10月29日止当周，对冲基金和货币基金增持了美国金银市场的看多期货和期权。

印度国内买家虽开始获得少量进口黄金，但购金量在节日过后进一步减少，打压黄金溢价。(完)

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