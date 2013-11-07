全球金市：金价守住涨幅，对美联储政策预期及ETF持金量上升予以支撑

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
市场目前关注美国将于周四和周五相继公布的国内生产总值(GDP)和非农就业数据，以评估美国经济的力道，这点是决定美联储何时开始缩减购债计划的关键。
全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust 称，其持金量周三增加2.10吨至868.42吨，为10月22日以来首次增加。
商品期货交易委员会(CFTC)的报告显示，10月29日止当周，对冲基金和货币基金增持了美国金银市场的看多期货和期权。
印度国内买家虽开始获得少量进口黄金，但购金量在节日过后进一步减少，打压黄金溢价。(完)
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路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。