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亚洲 | 2013年 11月 7日 星期四 08:50 BJT

《香港重要政经日程》--11月7日-11月15日

==================今日重要政经消息==================

11月7日（周四）

-- 亚洲物流及航运会议。

-- 公布10月份香港外汇储备资产。

-- 联想集团 公布半年业绩。

*--5：30 国家开发银行 启动在香港发行人民币债券仪式。

==================近期重要政经消息==================

11月8日(周五)

-- 普华和顺集团公司 首日挂牌。

11月11日（周一）

-- 澳博控股 公布三季度业绩。

-- 俄铝 公布三季度业绩。

11月12日（周二）

-- 裕元集团 公布三季度业绩。

11月13日（周三）

-- 山东威高 公布三季度业绩。

-- 腾讯控股 公布三季度业绩。

11月14日（周四）

-- 金管局公布10月份外汇基金境外资产。

-- 华润创业 公布三季度业绩。

-- 高鑫零售 公布三季度业绩。

--12:00 新鸿基地产 股东周年大会。

*11月15日(周五)

-- 香港公布第三季外汇基金投资收益。

-- 香港公布三季度国内生产总值(GDP)

　　

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 赵红梅)

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