《香港重要政经日程》--11月7日-11月15日

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
==================今日重要政经消息==================
11月7日（周四）
-- 亚洲物流及航运会议。
-- 公布10月份香港外汇储备资产。
-- 联想集团 公布半年业绩。
*--5：30 国家开发银行 启动在香港发行人民币债券仪式。
==================近期重要政经消息==================
11月8日(周五)
-- 普华和顺集团公司 首日挂牌。
11月11日（周一）
-- 澳博控股 公布三季度业绩。
-- 俄铝 公布三季度业绩。
11月12日（周二）
-- 裕元集团 公布三季度业绩。
11月13日（周三）
-- 山东威高 公布三季度业绩。
-- 腾讯控股 公布三季度业绩。
11月14日（周四）
-- 金管局公布10月份外汇基金境外资产。
-- 华润创业 公布三季度业绩。
-- 高鑫零售 公布三季度业绩。
--12:00 新鸿基地产 股东周年大会。
*11月15日(周五)
-- 香港公布第三季外汇基金投资收益。
-- 香港公布三季度国内生产总值(GDP)
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 赵红梅)
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路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。