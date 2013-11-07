台湾经济：台湾与新加坡经济伙伴协定将签署，有助参与区域经济整合

路透台北11月7日 - 台湾与新加坡将于周四正式签定台星经济伙伴协定(ASTEP)，台湾料将在石化、机械与纺织等产业给予新加坡大幅降至零关税的超WTO待遇。

台湾与新加坡将于今日上午正式签署台星经济伙伴协定(ASTEP)，这是马英九政府努力两年以来首度与东协国家签定的第一个经济合作协定，预料有助台湾打开东协市场，并参与区域经济整合。

本地媒体经济日报表示，台星经济伙伴协定(ASTEP)拟对新加坡货品分五、10、15年三阶段降税，其中83%立即降为零关税，预计三阶段后，99.48%项目零关税。

工商时报则表示，目前台湾的石化产品平均关税为3.92%、橡胶6.23%、纺织8.26%以及机械2.93%，目前新加坡石化产量大，可能冲击台湾相关产业。

本地媒体引述经济部表示，ASTEP为一高品质协议，涵盖内容包括货品贸易、服务贸易、投资、争端解决、电子商务、政府采购、关务程序等议题。据了解，台星双边进出口产品多为加工后产品的相互贸易，属于互补产业型态。但因新加坡超过九成货品零关税，因此以台湾方面降税较多。

而新加坡方面，拟对台开放工程服务业、景观服务业、研发服务业等，并要求台湾方面放宽电信服务业、海运服务、环境服务业等投资限制。

经济日报则称，此协定对台湾的产业利大于弊，受影响产业包括石化、机械等，但影响在可控范围内。金融业有正面影响，台湾金融业可参与更多在星的联贷案；在农业输出上，有助台湾的农产品扩大销售，惟星国擅长的食品加工，可能扩大输台。此外，双方在高等教育也有合作空间。

至于下一个最有可能与台湾洽签FTA的东协国家，则包括了印尼、菲律宾与马来西亚。

台湾立法院甫于10月间审查通过台湾与纽西兰(New Zealand，新西兰)签定的经济合作协定(ANZTEC)，此为台湾第一个与已开发国家签署的经合协定。