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亚洲 | 2013年 11月 7日 星期四 08:52 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--11月7日

路透香港11月7日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.
(1美元=7.7513港元 )
    
    美国道琼工业指数 周三收于纪录高位，收高128.66点，或0.82%，至15,746.88点，因微
软 大涨且欧洲经济数据令人鼓舞。标准普尔500指数亦上涨，但收盘未能创出新高。 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       198.730    1.03      13482            15.404      -0.62
 中国铝业                       9.160   -0.33      18963             2.840       0.00
 中国移动                      52.790    1.66     251439            81.838       0.72
 中国人寿                      40.300   -0.30      44129            20.825      -0.60
 中石油                       111.310   -0.02      23619             8.628      -0.48
 中石化                        82.390   -0.63      27377             6.386      -0.83
 汇丰控股                      56.070   -0.09     207653            86.923       0.37
 中电信                        51.260   -0.64      22299             3.973      -0.42
 中国联通                      15.460    0.45      76866            11.984       0.20
 兖州煤业                      10.080    0.00      36679             7.813      -0.34
 华能国际                      42.440    0.59       8409             8.224      -0.91
 南方航空                      18.520   -1.12       5629             2.871       0.04
 东方航空                      17.560   -0.96       4869             1.361     -50.14
 中芯国际                       3.620    0.56     104492             0.561      -1.54
 (完)

 (整理　梁慧仪)

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