《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--11月7日

路透香港11月7日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较. (1美元=7.7513港元 ) 美国道琼工业指数 周三收于纪录高位，收高128.66点，或0.82%，至15,746.88点，因微 软 大涨且欧洲经济数据令人鼓舞。标准普尔500指数亦上涨，但收盘未能创出新高。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 198.730 1.03 13482 15.404 -0.62 中国铝业 9.160 -0.33 18963 2.840 0.00 中国移动 52.790 1.66 251439 81.838 0.72 中国人寿 40.300 -0.30 44129 20.825 -0.60 中石油 111.310 -0.02 23619 8.628 -0.48 中石化 82.390 -0.63 27377 6.386 -0.83 汇丰控股 56.070 -0.09 207653 86.923 0.37 中电信 51.260 -0.64 22299 3.973 -0.42 中国联通 15.460 0.45 76866 11.984 0.20 兖州煤业 10.080 0.00 36679 7.813 -0.34 华能国际 42.440 0.59 8409 8.224 -0.91 南方航空 18.520 -1.12 5629 2.871 0.04 东方航空 17.560 -0.96 4869 1.361 -50.14 中芯国际 3.620 0.56 104492 0.561 -1.54 (完) (整理 梁慧仪)