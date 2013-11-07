全球经济：10月新兴市场产出创七个月来最大增幅--汇丰调查

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透伦敦11月7日 - 周四公布的调查显示，10月全球新兴市场产出增长，创下七个月来最大增幅，同时企业预期亦从前月的近纪录低位上升。
10月汇丰新兴市场服务业和制造业综合指数从9月的50.7升至51.7，主要受中国食品出口创下11个月来最大增幅的带动。
汇丰表示，调查追踪的18个新兴市场中，有15个产出扩张，其中中国、巴西和俄罗斯行业活动增长强劲。
“许多国家都显示出情况改善，”汇丰驻纽约的新兴市场研究全球主管Pablo Goldberg称。
“中国、美国和欧元区等新兴市场贸易伙伴前景转佳。”
此次汇丰调查显示，10月新兴市场的新业务以七个月来最快速度增长，带动就业在四个月来首次上升。
衡量企业预估的汇丰新兴市场未来产出指数亦反弹至七个月高位。(完)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。