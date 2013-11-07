全球经济：10月新兴市场产出创七个月来最大增幅--汇丰调查

路透伦敦11月7日 - 周四公布的调查显示，10月全球新兴市场产出增长，创下七个月来最大增幅，同时企业预期亦从前月的近纪录低位上升。

10月汇丰新兴市场服务业和制造业综合指数从9月的50.7升至51.7，主要受中国食品出口创下11个月来最大增幅的带动。

汇丰表示，调查追踪的18个新兴市场中，有15个产出扩张，其中中国、巴西和俄罗斯行业活动增长强劲。

“许多国家都显示出情况改善，”汇丰驻纽约的新兴市场研究全球主管Pablo Goldberg称。

“中国、美国和欧元区等新兴市场贸易伙伴前景转佳。”

此次汇丰调查显示，10月新兴市场的新业务以七个月来最快速度增长，带动就业在四个月来首次上升。