港报社评：无线论发牌走法律罅，通讯局应严办杜歪风--明报11月7日

无线电视综艺节目《东张西望》，内容涉及免费电视发牌风波，调子为政府护航；昨晚已有逾2万名市民向通讯事务管理局投诉。

《东张西望》一般是播放娱圈艺人动态等轻松话题，发牌争议放在新闻时事节目才恰当。学者质疑无线此举走法律罅，避开监管。广播条例对新闻时事节目有客观、公正等要求，相信无线会以综艺节目为抗辩理由。

无线已经辩解说《东张西望》节目内容通常包括时事及娱乐新闻。不过，这辑节目在内容都与新闻时事节目无异，但论据偏颇，无线亦有公器私用之嫌。

《东张西望》这辑节目内容，亦犯了严重错误。节目比较3个申请牌照机构的财力，指王维基的香港电视网络净资产值为33亿，香港电视娱乐所属的电讯盈科资产为79亿元，奇妙电视所属九仓集团净资产值为2716亿。港府委托的顾问公司做的报告，在谈及申请机构及控股公司的财力时，不触及电盈和九仓的资产，只提到有线宽频的净资产，当时约为11.7亿。

近年电视台一些节目不时被投诉，广管局和现在改称通讯局的监管机构，即使裁定投诉成立，但是惩罚轻微。如去年《ATV焦点》抹黑污蔑学民思潮，但当局仅警告了事。

电视台是构建整体社会公信系统的重要组成部分，若电视台沦为官方喉舌，它就失去公信力。今次事件使人看到无线也有“沦陷”之势。今次发牌风波，当局为求达到目的，操弄权力；心知肚明的人，则任由不公平的事发生；一些立法会议员又要威、又要戴头盔；传媒罔顾是非黑白，使人慨叹。若这样的组合持续运作下去，香港前景堪虞。(A02)