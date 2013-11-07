《中国报摘》--其他报纸重要消息11月7日

**上海证券报**

--记者获悉，10月四大行新增贷款投放仅约1,820亿元人民币，较去年同期少增近400亿元，并创年内单月新低。

**第一财经日报**

--山东海运股份有限公司在官网宣布，已与巴西淡水河谷公司(Vale SA) 签订全面战略合作协议，另外其所属的山东海运联盟与淡水河谷公司签订了总额逾5亿美元的铁矿石运输合同。

--中国民用航空局与国家发改委联合出台文件放开机票打折下限，对旅客运输票价实行政府指导价的国内航线，均取消票价下浮幅度限制，航空公司可以基准价为基础，在上浮不超过25%、下浮不限的浮动范围内自主确定票价。

--广汇能源 与壳牌 在LNG进口运营等方面的合作事项，最终确定为成立合资公司推进项目进展，其中广汇将持股51%，壳牌持股49%。

**21世纪经济报 道**

--来自商业银行的消息称，首批11家试点银行发行完总量为120亿元人民币的28只理财直接融资工具后，新一批试点规模将在年底前集中释放。年底前还会有2,000亿-3,000亿元的试点计划安排，试点之后，银监会会出台相应的管理办法，将这一架构固定下来。

**金融时报**

--消息人士透露，监管部门正在酝酿进一步规范商业银行同业业务，可能包括将银行自营资金投向非标准化债权资产与银行理财资金投向非标资产的行为统一纳入监管范畴，且参照8号文对银行理财非标投资规模控制的做法，对“自营非标+理财非标”实施统一监管并设定总额度，更严格的是，近年来商业银行普遍兴起的同业三方买入返售业务有可能叫停，同时对非标资产计提拨备。不过消息人士也表示，上述政策还处于讨论阶段，并未形成定论。（完）