《即时观点》澳洲10月就业数据弱于预期，打压澳元并增强降息预期

数据公布后，澳元兑美元下跌0.0033美元。银行间利率期货<0#YIB:>略升，市场虽预期政策放松的机会略增，但仍认为机会不大。

链接：

澳洲统计局官网(www.abs.gov.au)。

背景：

--分析师对10月就业人口的预估中值为增加1万人。预估值从减少1万至增加2.5万人不等。

--失业率一直比较稳定，预估为5.7%，预估值从5.6%至5.9%。

--整体而言劳动市场迟滞，反映了经济成长率低于潜在水平和企业的谨慎心态。近来企业信心好转，可能预示回温，但尚言之过早。

--失业率下降的原因，有部分是劳动参与率下滑，这虽是人们放弃找工作的迹象，但也反映出婴儿潮世代退休，比较像是结构而周期性问题。