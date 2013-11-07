《即时观点》澳洲10月就业数据弱于预期，打压澳元并增强降息预期

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
数据公布后，澳元兑美元下跌0.0033美元。银行间利率期货<0#YIB:>略升，市场虽预期政策放松的机会略增，但仍认为机会不大。
链接：
澳洲统计局官网(www.abs.gov.au)。
背景：
--分析师对10月就业人口的预估中值为增加1万人。预估值从减少1万至增加2.5万人不等。
--失业率一直比较稳定，预估为5.7%，预估值从5.6%至5.9%。
--整体而言劳动市场迟滞，反映了经济成长率低于潜在水平和企业的谨慎心态。近来企业信心好转，可能预示回温，但尚言之过早。
--失业率下降的原因，有部分是劳动参与率下滑，这虽是人们放弃找工作的迹象，但也反映出婴儿潮世代退休，比较像是结构而周期性问题。
--分析师认为，失业率若来到6%或更高水平，则将会加大央行再次降息的可能性。(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
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