港报社评：中区保育增地价，东九升级纾楼荒--星岛日报11月7日

中区美利大厦50年发展权，昨日以44亿元高价成交，比市场最乐观预期的价钱还要高出35%，反映这个政商心脏地带在种种发展和保育限制下，顶级酒店供应紧张，租金居高难下。

这幢“官厦”招标，结果吸引了18个财团竞投，成为历来最多财团角逐的酒店用地。成功夺厦的九仓集团旗下海港企业，表示看好香港酒店业前景，会为项目投资70亿港元。

美利大厦招标反应热烈，反映业界看好未来高档旅业发展，另一个原因是中区心脏地带的高级酒店相继改建为写字楼，现时区内只余3家顶级酒店。在种种保育要求下，无论原有地方或者新填海地皮，都再没有官地可建酒店，美利大厦成为硕果仅存机会。

在不少大型地产商北上买地之际，今次美利大厦得到多家发展商竞投，显示香港的黄金地段仍然极富吸引力。另一方面，向来重点在港岛区发展写字楼业务的太古地产，则首度把写字楼王国扩展到九龙，以略高于市场预期5%的26.38亿港元价钱，投得九龙湾商用地皮，反映港岛区写字楼发展用地难求。

香港顶级写字楼和酒店供不应求，硬件不足导致营商成本提升。政府利用发展旧启德机场大片土地的机会，“起动九龙东”，打造香港第二个中心商业地带，与启德接壤的九龙湾工业区，已经发展出不少高级商厦。部分跨国财团，已经进驻西九和东九。

无论是应付住屋、做生意和旅游需要，香港都要未雨绸缪。多年前填海得来的土地储备，为应付今天的发展需求打好基础。如果反对在维港以外填海，日后土地供应不足，只会推高楼价和租金。(A06)