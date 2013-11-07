港报社评：人行稳定市场利率，SLF操作避免钱荒--信报11月7日

中国人民银行昨天首度公布常备借贷便利（SLF）操作的数据，加强流动性管理的讯息透明度，以防市场利率大起大落；同时稳定市场利率，加快把存款和贷款利率上下限的管制逐步松绑。预计将举行的三中全会，将据此对金融改革勾勒更清晰蓝图。

今年6月至9月底，常备借贷项目余额平均每月约4,000亿元。这项今年初才创设的货币政策工具，旨在为金融机构提供期限较7天为长的大额流动性。6月钱荒后，市场仍心有余悸。央行在10月中旬连续3次暂停逆回购操作，使银行间资金再现紧张。如今央行加强SLF的操作，调节流动性；通过公开市场操作，引导市场对货币环境形成合理稳定的预期。

上月底，人民银行优化市场基准利率体系，透过贷款基础利率（LPR）集中报价和发布机制正式运行。存款利率方面，内地大额可转让同业存单（NCD）或快将试点发行。存款利率市场化可望踏出艰难的一步。

上月24日，人行与美国联邦存款保险公司签署合作备忘录，加强双方讯息共享，预料中国亦会加快推进设立存款保险制度。

央行在三季度货币政策执行报告中，强调控制信贷扩张，并首次表明经济可能将在长时期内经历“去杠杆”和“去产能”。央行露出控制银行同业业务扩张的意向，报告特别辟出一“专栏”，详解商业银行同业业务创造货币的机制，反映央行锐意“盘活”货币存量。

央行加强SLF的操作，继续保持货币“中性偏紧”，相信也是四季度的政策主调；同时维持稳健货币政策，避免市场贷款利率大起大落，为利率全面市场化营造更多有利条件。(A02)