国际油市：美国原油期货涨向95美元，因上周汽油库存大降

美国11月1日止当周原油库存增加160万桶，一如预期，达到3.85亿桶，2012年5月以来七周最大增幅。

今日稍后将要公布美国GDP数据，路透调查中受访分析师预计第三季GDP环比成长年率从第二季的2.5%放缓至2.0%。若数据果真显示成长放慢，或强化美联储继续维持货币刺激的预期，有可能提振大宗商品。

四位NYMEX交易员在一桩集体诉讼中指控，至少自2002年开始，北海布兰特原油市场已经被大型石油公司和贸易行所操纵。此前欧盟执委会进行了广泛的调查。

CME Group 计划在明年初公布西德克萨斯中质油(WTI)的新规格和测试要求，并在2014年底前推行新规格要求。WTI是指标美国原油期货合约的标的。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻