国际油市：美国原油期货涨向95美元，因上周汽油库存大降

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
美国11月1日止当周原油库存增加160万桶，一如预期，达到3.85亿桶，2012年5月以来七周最大增幅。
今日稍后将要公布美国GDP数据，路透调查中受访分析师预计第三季GDP环比成长年率从第二季的2.5%放缓至2.0%。若数据果真显示成长放慢，或强化美联储继续维持货币刺激的预期，有可能提振大宗商品。
四位NYMEX交易员在一桩集体诉讼中指控，至少自2002年开始，北海布兰特原油市场已经被大型石油公司和贸易行所操纵。此前欧盟执委会进行了广泛的调查。
CME Group 计划在明年初公布西德克萨斯中质油(WTI)的新规格和测试要求，并在2014年底前推行新规格要求。WTI是指标美国原油期货合约的标的。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红/郑茵 审校 张若琪/于春红)
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路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。