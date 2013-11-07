港报社评：日本部署导弹，制造战争危机--文汇报11月7日

日本昨日首次在中国海军出入太平洋的必经之地宫古岛部署反舰导弹。日本此次部署反舰导弹并非个别事件，而是挑衅中国。宫古海峡并非日本领海，而是公海范围，中国海军经此进出西太平洋符合国际法规，日本根本无权干涉。日本明目张胆地威胁中国舰船正常合法活动，加剧战争紧张气氛。

日本近期对中国的挑衅意味越来越浓。最近日本口出狂言叫嚣要击落“入侵”的中国无人机，如果说这些举动还只是停留在口头上、摆姿态，如今日本在中国海军进出西太平洋的咽喉要道--宫古岛上部署反舰导弹，钓鱼岛也在其导弹的射程之内，日本挑战中国已直接付诸行动。

安倍时时刻刻把中国视为最大敌人。他日前扬言，日本为世界“作贡 献”的一个重要途径，就是在亚洲对抗中国。安倍实行假和平、敌视中国的做法，日本国内不少人士认为是使日本滑向战争泥潭的愚蠢行为。日本舆论指出，日本如果不与中国等亚洲邻国建立友好合作关系，今后将无法生存下去。此次日本在宫古岛部署导弹就遭到岛民强烈反对，可见安倍破坏和平，把日本引向战争深渊，是逆民意而为铤而走险的行径。

必须指出的是，日本胆敢肆意挑战中国，明显是在配合美国的重返亚太战略。美国重返亚太的目的就是遏制中国发展，对于日本舰机对中国军队的正常活动实施各种干扰行为，美国作为日本的“主子”，不仅未指出日方的错误做法，反而视若无睹。任何国家都不要低估中国军队维护国家主权、安全和领土完整的决心、意志、能力和胆略，玩火者必须小心引火烧身。(A04)