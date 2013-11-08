《中国债券市场每日交易备忘》--11月8日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国深圳市政府总额36亿元人民币五/七年期固息地方债上午9:50-10:30招标 上海电力 20亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，光大银行和招行主承 华电国际 40亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中行和广发银行主承 中信证券 40亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，农行/中行等承销 华能国际 50亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，建行主承 圣农发展 4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承 江苏交通控股22亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，工行主承 雅砻江流域水电开发公司15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，工行和农行主承 浙江国际贸易集团15亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，中信银行和中行主承 河南能源化工集团30亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，中信证券和中信银行主承 河南能源化工集团20亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA)，中信证券和中信银行主承 泸州市兴泸投资集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，建设银行和交通银行主承 襄阳建投15亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，长江证券和国开证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 江苏邗建集团2亿元一年期短融041363016，票面利率8.10% 大连国有资源投资7亿元一年期短融041351049，票面利率5.90% 建发股份 5亿元一年期短融041352040，票面利率5.80% 陕西延长石油集团30亿元一年期短融041355038，票面利率5.60% 陕西延长石油集团35亿元五年期中票101360017，票面利率5.74% 葫芦岛投资集团14亿元七年期固息债1380327，票面利率7.05% 宿迁城投10亿元七年期固息债1380345，票面利率6.88% ============================================================================ 三、缴款： 平度国资13亿元七年期固息债1380352，票面利率7.25% 中国铁物20亿元九个月期超短融 江西电子集团2亿元一年期短融 国电集团75亿元一年期短融 西南证券 10亿元三个月期短融 昊华能源 5亿元一年期短融 江阴澄星实业7亿元一年期短融 新疆前海集团5亿元一年期短融 浙江海天建设集团0.5亿元三年期中票 浙江建设投资集团6亿元三年期中票 深圳地铁集团30亿元五年期中票 湖北宜化集团6亿元五年期中票 浙江农资集团2亿元三年期中票 西北有色金属研究院1亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 汉江水利水电(集团)3亿元一年期短融041251036到期兑付，票面利率5.07% 东营方圆有色金属有限公司6亿元一年期短融041253062到期兑付，票面利率5.34% 华侨城集团公司20亿元一年期短融041254056到期兑付，票面利率4.42% 秦山第三核电有限公司5亿元一年期短融041256035到期兑付，票面利率4.81% 广西铁路投资(集团)10亿元一年期短融041259065到期兑付，票面利率4.81% 天津钢管集团股份公司5亿元一年期短融041260074到期兑付，票面利率5.07% 青海省投资集团6亿元一年期短融041262043到期兑付，票面利率5.24% 富通集团有限公司4亿元一年期短融041262044到期兑付，票面利率5.07% 绍兴市水务集团2亿元一年期短融041263008到期兑付，票面利率5.07% 海亮集团4亿元一年期短融041266011到期兑付，票面利率5.8% 东方市场 2亿元一年期短融041270007到期兑付，票面利率5.24% 财政部280亿元30年期固息国债080006付息，票面利率4.5% 中国机械集团5亿元五年期中票1082197付息，票面利率4.53% 国开行300亿元五年期固息债110259付息，票面利率4% 溧阳市城市建设发展12亿元七年期固息债1180157付息，票面利率8.2% 宜昌城建投公司10亿元七年期固息债1280383付息，票面利率6.85% 西安航天基地投资8亿元七年期固息债1280384付息，票面利率6.96% 鸡西国资经营12亿元七年期固息债1280385付息，票面利率7.18% 顺鑫农业 公司10亿元两年期中票1282455付息，票面利率5.15% 宜宾国资经营公司13.4亿元五年期中票1282456付息，票面利率5.64% 重庆太极实业集团3.4亿元三年期中票1282457付息，票面利率6.1% 济宁矿业集团5亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1282458付息，基本利差3.13% 东莞海龙纸业公司11亿元两年期中票1282459付息，票面利率5.53% 国开行8.65亿元五年期浮息(三个月美元LIBOR基准)美元债1302019付息，基本利差1.25% 长江电力 30亿元15年期固息债7092付息，票面利率5.21% =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --欧洲央行(ECB)周四将指标利率调降至纪录低位，并表示由于通胀下滑，央行仍有可能继续降息，以防止欧元 区经济复苏陷入停滞。此举大出金融市场意料--欧元应声大幅下挫，欧洲股市上扬。欧元/美元当日跌逾1%触及七 周低点1.3304，央行声明发布前约为1.3490。 --中国中央电视台周四报导称，国务院总理李克强近日表示，要继续把经济运行保持在合理区间，以改革稳增 长促发展。 中国海关今日公布10月进出口贸易数据 (9月顺差152亿美元) 11/9国家统计局公布10月工业品价格指数(PPI) (9月为-1.3%) 10月居民消费价格指数(CPI) (9月为3.1%) 10月固定资产投资(不含农户) (1-9月为20.2%) 10月社会消费品零售总额 (9月为13.3%) 10月工业增加值 (9月为10.2%) 10月房地产投资和销售情况月度报告 11/18公布70个大中城市10月住宅销售价格月度报告 11/21公布11月汇丰制造业PMI初值 (10月为50.9) 11/28公布1-10月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽；审校 李宏薇)