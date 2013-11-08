《即时观点9》中国10月出口同比增5.6%回归正常，实现全年贸易目标有望

路透北京11月8日 - 中国海关周五公布，10月出口同比增长5.6%，进口增长7.6%，路透调查预估分别为增长3.2%和8.5%。

当月贸易顺差为311亿美元，路透调查预估中值为顺差239亿美元。

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主要数据:

* 10月出口同比增长5.6%（路透预估为增长3.2%）

* 10月进口同比增长7.6%（路透预估为增长8.5%）

* 10月贸易顺差311亿美元(路透调查中值为顺差239亿美元)

* 10月出口环比下降0.1%，进口环比下降9.4%

* 经季节调整后10月出口同比增长3.5%，进口同比增长2.7%

* 经季节调整后10月出口环比下降3.8%，进口环比下降1.8%

* 1-10月进出口总值同比增长7.6%

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以下为分析师评论:

--兴业证券宏观分析师 高群山：

10月总体的进出口数据比较强，但加工贸易的数据还处于一个比较弱的状态。三季度美国的数据比较高，四季度美国经济存在去库存的压力，对四季度的进出口数据不是特别乐观。因从去年四季度开始，进出口受到虚假贸易的影响，导致去年四季度的基数偏高。

--国泰君安宏观分析师 薛鹤翔：

基本上还是偏弱的，进口也低于预期，总体顺差偏高一点儿。对整个外需还是看淡为主，预计明年出口比今年还会再差一点儿，估计增幅在6%左右；进口的稳定度相对高一些，估计明年增速在7.5%左右。

--华宝信托宏观分析师 聂文：

10月出口高于预期，回到前期正常的增长轨道。预计在欧洲需求企稳，美国日本需求恢复的情况下，四季度出口还可以保持稳定的增速，约在5-7%。

不过考虑到新兴国家需求比年初疲软，发达国家需求也只是企稳并未明显反弹，实现外贸8%的目标仍有一定难度。

--联讯证券宏观及固定收益高级分析师 杨为(学+反文旁)：

进口符合预期，出口很高，因为去年出口基数很高，从这个角度而言，本月出口实际上是有点超预期的好转。估计出口回升会有持续性，出口环比一直是改善的，也得益于美国经济从长期而言没有太大问题，温和回升，这是构成出口环比有明显持续性改善的决定性因素，说明美国政府关门的影响已经过去了。

不过由于基数原因，明年1-2月份出口还是一个坎，因为今年的基数很高，明年1-2月份会是洼地，但同比增速会继续缓慢回升。

对目前经济不是很悲观，出口扩张带动整体经济明年将好于今年。而从进口来看，目前基本到了底部的位置，后期会有持续性的缓慢的回升，近乎平行。

对于人民币汇率的影响，政策上看希望人民币继续升值，这样相关资本项目开放措施才能进行，因为如果人民币贬值，经济危机的风险就会增加。而出口好转是受益于美国经济好转，美元可能会升值的幅度更大，所以出口增加对人民币/美元汇率的升值影响料比较温和。

--上海证券宏观分析师 胡月晓：

出口超预期，进口低预期，说明国内经济运行相对海外要弱。发达经济体已开始进入促增长阶段，经济结构调整基本完成；中国则在过去四年多时间里没能抓住时机进行升级和调整，开始转入不得已的调整阶段。

在海内外经济运行格局的差异下，中国的顺差仍能维持较高水平。在人民币国际化进程未完成前，升值进程不会停止。

--中国银行国际金融研究所高级研究员 周景彤：

整个数据还是不错的，对美国和东盟增长比较快，对欧盟增速至少不是负的，对日本增长稍微差点儿。出口好转对四季度经济有很好的拉动作用。

具体来看，一般贸易增长还是比较快，出口产品结构和技术水平不断升级，近年来机电产品在出口中所占比重也越来越大；但加工贸易形势就不是特别好，主要和国内资源要素价格、劳动力和土地等价格持续上涨，导致综合生产优势减弱所致。

整体来看，未来几年出口形势还是比较严峻，肯定比不上之前的好时候。

--湘财证券宏观策略部副经理 罗文波：

进口比我们预期的稍好一些，出口差不多。10月份国内经济增速略偏弱可能导致需求增速下降，加之去年基数的原因，造成进口较弱，但从最新的制造业PMI数据看，由生产决定的当前需求仍会保持旺盛。此外从中长期信贷量方面看也没有下降多少，也会带来支撑，不过短期市场资金面偏紧，可能会对一些融资性项目的钱款到位产生一些影响。

四季度进口增速可能会在7%左右震荡。受到欧美经济复苏引发的外需拉动，出口环比估计还会往上走。

--浙商证券宏观分析师 郭磊：

数据基本中性。在月初韩国出口数据出来之后，我们就判断本月出口增速将会明显反弹，从刚公布的数据来看，5.6%并没有超预期。但关于外需我们觉得趋势还是会是改善的，从高频数据来看，航运运价指数在10月中旬已经触底回升。

进口也是中规中矩，这一点可能让市场略感失望，这证明强势的制造业主动补库存尚未形成。未来进口是否能由更多内需带动，主要看三中全会之后城镇化能否如期启动了。

--交通银行金融研究中心研究员 陈鹄飞：

基本符合我们的预期，印证了我们此前做的判断，一是9月是年内出口底部，二是美国事件冲击的影响会消除。

欧美经济季节性恢复有利于支持出口增长，其效应还能延续两月，另一方面地方政府年底应会苦干两月，地方投资也会促进大宗商品进口。总体而言，今年的进出口仍能保持平稳增长。

--中国国家信息中心宏观经济师 祁京梅：

从数据看10月份外贸较9月有所好转，显示国际环境的波动与不确定性明显增加，也使得单个月份的外贸数据起伏较大，很难有明确指向，判断意义也不大。

但从大的趋势看，应该说最坏的时期已经过去，欧盟，美国日本等主要经济体的经济都在缓慢复苏，这些都有利于中国的外贸恢复。

--招商证券研发中心宏观研究主管 谢亚轩：

出口终于回归正常，整体看数据都还在预期之内。上个月可能有异常因素才导致出口数据比较低。四季度是传统的出口旺季，虽然欧美经济还不是特别好，但至少是在复苏。

全年来看8%的贸易目标是差不多可以实现的，出口没有惊喜，但也不会特别差。

随着美国经济的企稳，中国的出口并没有跟着上升，与美国经济并非消费带动，而是库存调整的原因有关，也与新兴市场竞争激烈有关。展望未来，出口也难见惊喜。

目前整体宏观政策保持稳定，内需温和回升，也带动进口增速相对稳定。

相关背景:

--中国共产党十八届三中全会将于11月9至12日在北京召开。三中全会主要议程包括研究全面深化改革等重大问题。是次会议或将确定新任政府未来五年甚至10年的执政方向，因而备受各界高度关注。

--中国国家主席习近平日前称，要防止把发展简单化为增加生产总值(GDP)，将加快转变经济发展方式，加快实施创新驱动发展战略，推动经济继续保持良好发展势头，实现全年经济社会发展预期目标。

--中国商务部发布报告称，第四季度进出口将保持稳定增长态势，全年出口占全球贸易份额有望继续小幅提升；明年中国外贸发展的国内外环境可能略好于今年，2014年中国对外贸易将保持稳定增长势头。

--中国商务部发言人沈丹阳称，中国四季度外贸有可能继续平稳增长，且仍面临对新兴经济体出口反复和人民币升值等压力。他指出，预计未来两三个月出口小幅增长，经济企稳回升继续拉动进口。