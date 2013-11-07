港报财经评论：港汇走强皆因“人仔”--信报11月7日

港汇走强皆因“人仔”/ 习广思

近期港汇持续走强，甚有机会触顶升穿7.752关口，市场有不同解读。资金事难一一说清，但港汇强势，背后有哪些讯号？要说港汇走势，应该把时间推回至8月，自联储局在5月张扬退市后，新兴市场开始有撤资潮，股市调整后动荡，但港汇强势未变，尤其是8月新兴市场短暂的撤资潮，震散许多新兴货币，惟独人民币长期企硬，港元强势未变。这证明了世界资金乱流，金管局发出警告，但实际上，资金并未流出香港。

如何理解这个情况？一是要走的资金都已经走了，资金愿意留下，是因为港元安全性较高，被视之为资金乱流中的安全港。但是，这只能解释资金愿意留低，却未能解释港汇9月、10月持续走强。

于是，另一个解释是资本市场热闹，中资公司频频发债，加上近期新股热潮冻结资金，是港汇强势的另一理由。

无疑股市及债市热闹起来，资金会流入本港银行体系，加上余下两个月有大型新股如信达资产来港上市，故有吸引资金先流入等待炒新股之说。不过，这说法也显得牵强，基金要调动资金买新股，犯不着如此早部署。

银行中人的解释是，企业对港元贷款需求增加，以致部分银行沽美元买港元，推高了港汇。然而，港汇强势不是近几日的事，是由7月延续至今。

归根究底，都是受「人仔」影响。回看8月份，港汇之所以转强，当时的看法是资金泊入港元，在人民币持续升值的情况下，港元处境相对有利，资金在港亦可找渠道进入内地。事实上，过去几个月资金流入内地明显增加，以致人行在10月底一度停止「逆回购」操作，惹来钱荒疑云。

港汇近日持续上升，与其说短炒新股，不如说是觊觎即将发行的人民币债券，财政部发100亿元人民币，国开行发30亿元人民币。市场憧憬港元，当然还包括市场盛传将会放宽人民币每日兑换上限的因素。

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美元升势难持久/ 苏子

美汇指数虽然于上周五已突破上月中旬的80.75高位，成功创出近期新高，但与美汇有高度相关性的美元兑瑞郎，却未能同步创出新高；即使本周早段美汇指数继续造好，可惜美元兑瑞郎仅高见0.9152便已露出疲态，始终未能进一步挑战上月中旬的0.9178高位。由于美汇指数的升势与美元兑瑞郎呈现背驰，故担心美汇指数近日的强劲势头随时会出现逆转，而大前提是美元兑瑞郎可以一直保持在0.9178高位阻力以下。目前视美元兑瑞郎的0.9178高位阻力为美元的重要好淡判别位，若稍后能成功突破，才可确认美元已于上月下旬成功找到重要底部，故大方向的入市策略可以改为逢低买入美元，即不宜再看淡美元了。

不过，暂时仍不敢对美元看得太好；其实，看好美元的原因自然与联储局即将收水有关，但由于目前欧美的通胀率仍然甚低，央行所印的银纸始终未能全面流向实体经济。例如目前美国的M1乘数效应只是略多于0.7倍，连1倍也没有，便正正反映大量新资金根本没有正式流入实体经济创造财富。同时，这亦反映金融海啸后银行所创造的信贷功能仍未完全恢复过来，只是大量闲资在金融市场不断炒作而已，故目前美国根本没有通胀压力，担心联储局其实仍未具备收水条件。因此，近日美元的升势，应只是技术超卖后，由补仓买盘所带动的正常反弹浪而已，并不是真的见底回升。事实上，联储局三位有投票权的官员早前已表示不用急于收水，故小心目前美元的升势未必持久。

美国明天公布的10月就业报告，结果若令市场相信联储局今年内已完全无望收水的话，预料届时美元即时会面对严峻的抛售压力，令美汇指数再次回落至80心理关口以下波动的可能性大增。由于近日美元的升势主要受惠于欧罗走势显着转弱。今天欧洲央行的议息结果若令欧罗成功扭转近日的大弱势，小心美元可能于明天公布10月就业报告前，已被先行偷步大幅推低。(B12)