港报财经评论：挑选盈利预见度高股份--经济日报11月7日

挑选盈利预见度高股份/ 林瑞芬

港股乏善可陈，中国内地改革则是中、远景为主。讲实际，还是看企业将有多少定单可预计，挑选盈利预见度高股。三季度业绩后，认为南车 及中海油服 均有盈利能见度高优势，可作收集精选。中国南车而论，今年第三季营收按年减7%，但税后净利按年增12.3%，惟按季分别增长14.4%及61.4%，显示铁路总公司的新定单已重新拉动。随着中国铁路总公司今年8月启动成立以来首次车辆集中采购，车辆制造企业9月开始已加快新车生产及交付，从而提升中国南车毛利及利润。

有数得计，公司三季度已获得91列时速250公里动车组定单，17列时速350公里动车组定单，合计149亿港元，合约要求在明年1月底前完成交付，那预示公司之四季度排产将饱满。据中银国际预计，收入在200亿港元左右。此外，10月中旬铁总又发出了一系列的铁路设备招标资讯，预示着本年内第二次的铁路设备招标启动。从招标的资讯估算，预计本次招标的动车组包括时速250km/h动车组88自然列，时速350km/h动车组226自然列，8轴9,600kw机车116台，6轴7,200kw客运机车70台。预计动车组及机车的招标总额在600亿港元以上，规模大于8月一次，2014-2015年将是交付高峰。公司来讲，或多或少可获得定单，从而令2014年度盈利前景明朗化延续。汇丰已料集团在2014年上半年，将发出盈利预喜。

除了中国内地市场外，海外市场亦似乎有国家支持拓展。10月初时，李克强总理在泰国、澳洲等国际场合就多次公开推销中国高铁，东盟国家反应积极，目前铁路总公司已成立相应的团队对接。高铁出口将有助中国内地包括中国南车在内的设备股冲出国外。目前，公司海外定单占其总未完工定单约27%，估计在全球市场的份额在3%左右。汇丰估算，当市占率能力争增加5%时，可为南车的收入提升10%。据彭博综合预测，截至2013年底，该股每股盈利料为人民币0.309港元，到2014年底，每股盈利为人民币0.367元，增长19%。外资对该股之十二个月目标价接近8港元或以上，如瑞银目标看7.8港元，摩通看8港元，汇丰更乐观看8.4港元，中资行如中银国际也看7.96港元。近8港元水平可视为明年中前的挑战目标，昨收6.61港元，按走势图分析，季绩前股价由5.5港元抽升，短线超卖在高位整固，建议6港元至6.2港元收集，失守5港元止蚀。(B03)