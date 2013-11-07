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亚洲 | 2013年 11月 7日 星期四 09:29 BJT

****《港报快速浏览》--11月7日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：中区保育增地价，东九升级纾楼荒--星岛日报                          
 港报社评：人行稳定市场利率，SLF操作避免钱荒--信报                           
 港报社评：美储局搬龙门，加息有迟没早--经济日报                              
 港报社评：日本部署导弹，制造战争危机--文汇报                                
 港报社评：无线论发牌走法律罅，通讯局应严办杜歪风--明报                      
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：港汇走强皆因“人仔”--信报                                    
 港报财经评论：挑选盈利预见度高股份--经济日报                                
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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