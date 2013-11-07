离岸人民币：国开行成功发行45亿元点心债，两只债发行利率低于初始询价

路透香港11月7日 - 中国国家开发银行 周三在香港发行总值45亿元人民币的点心债，共分两年、五年及15年三个年期。因需求旺盛，两年期浮息债及五年期固息债的发行利率略低于初始询价。路透了解到，是次发行超额认购倍数超过1倍，投资者尤其青睐两年期浮息债。

路透了解到，两年期的浮息债券，发行额为19亿元，利率为3个月的离岸人民币同业拆息(CNH HIBOR)加20个基点，周三3个月的CNH HIBOR报价为2.473%。

五年期固息债发行额为17亿元，利率为3.6%，15年期的固息债券发行额为9亿元，息率为4.5%。

国开行两年期浮息债和五年固息债利率分别略低于初始询价的CNH HIBRO+25bp和3.65%。

一位消息人士透露，“国开行的点心债需求比较大，利率就被压下来了，超额认购倍数超过1倍多，投资者尤其青睐两年期浮息债，要求全部拿货。”

路透亦了解到，此次国开行点心债获得了外国央行类投资机构的大力认购，有市场人士表示，该期券利率不算太高，且因为国开行具有穆迪Aa3评级，是离岸市场少见的高评级债券，获得注重资产风险的央行投资人认购。

路透周二报导国开行周三在香港启动发行不低于30亿元人民币点心债，两年期浮息债将创新采用离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)为利率基准。国开行周三在香港交易所公告称，将有70亿元债券发行计划在港交所上市。

此次点心债发行，两年期浮息债的联合账簿管理人是渣打银行(香港)、交通银行香港分行、中国银行(香港)、建银国际和汇丰。五年期固息债的联合簿记行是汇丰银行、中银(香港),农银国际、工银亚洲、工银国际和渣打银行(香港)。15年期固息债联合账簿管理人巴克莱、中国银行(香港)、交通银行香港分行,汇丰银行和渣打银行(香港)。

上周，德国L-Bank(Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg-Foerderbank)发行了第一支以CNH HIBOR为指标的首支浮息债，票息为三个月CNH HIBOR减码77基点(bp)，以当日财资公会公布的三个月拆息定盘价 2.4560%计算，为1.686%。

市场人士表示，近期人民币汇率强劲，然下半年以来点心债一级市场颇为冷清，有近三个发行空窗期，发行规模小，但投资者需求却很旺盛。国开行此次供应获较大超额认购，缓解了供需不合拍现象，点心债一级市场也在逐步回温。

11月21日，中国财政部还将在香港发行100亿元人民币国债。