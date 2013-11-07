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货币新闻 | 2013年 11月 7日 星期四 10:00 BJT

芝加哥期市：玉米跌至三年低点，因预测机构提高产量预估

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 653.50 0.25 +0.04% -1.40% 684.18 14

CBOT玉米 420.75 -0.50 -0.12% -1.29% 438.41 19

CBOT大豆 1254.75 -0.25 -0.02% -0.14% 1272.18 35

CBOT稻米 $15.38 $0.00 +0.00% +1.55% $15.26 62

美国原油 $94.94 $0.14 +0.15% +1.68% $99.68 36

汇率

欧元/美元 $1.351 -$0.030 -2.15% -2.12%

美元/澳元 0.947 -0.011 -1.12% -1.54% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 张涛)

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