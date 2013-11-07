路透调查：主要央行不太可能采取措施应对美元弱势，因这只是暂时情况

* 全球主要央行不太可能对抗美元疲弱

* 欧元兑美元明年料将走软

* 美联储缩减购债仍将是最大的影响汇率因素

路透伦敦11月6日 - 一项路透调查显示，全球主要央行不太可能采取措施对抗美元疲弱。目前美元的弱势应该只是暂时情况。

路透针对超过60位汇率分析师进行的月度汇率调查显示，欧元兑美元在未来12月中将自目前水准逐步走低。

这种看法说明，市场预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于明年初，很可能在3月开始减少每月的购债规模。

美联储在9月会议上未开始缩减刺激举措，令市场感到意外。此后全球主要货币兑美元走强，导致欧洲和新兴市场依赖出口的国家面临难题。

不过就一个额外问题作出回答的35名分析师中，仍有28人表示，美元走疲不会促使全球主要央行放宽政策，以帮助本国重新获得相对美元的竞争优势。

“(那)不太可能，由于美联储将不可避免地缩减购债，而且多数新兴市场货币在中期内会因此走势脆弱，”巴克莱分析师Mike Keenan说。

但美元短期内很可能不会上涨。调查显示，美元指数 今年将收在81，仅略高于周三的80.5。

不过到了明年，情况将有所不同。

其中一个变化就是，明年欧元强势将逐渐消失。这样一来至少会让欧洲央行(ECB)松一口气。该央行周四将召开政策会议，目前其正承受很大压力，需要应对相当低迷的通胀形势并提振脆弱的经济增长。

调查预估中值显示，欧元兑美元一个月后将维持在1.35美元左右，三个月、六个月和一年后逐步降至1.33、1.30和1.27美元。

“我们预计欧元兑美元短期内还将走强，因为美国财政不确定性仍可能继续存在；之后随着关注焦点专向经济增长和利差因素，欧元在2014年将走软，”瑞士信贷全球外汇业务主管Ric Deverell表示。

欧元兑英镑在未来一年的多数时间里料将维持当前0.84英镑左右的水准，一年后预计降至0.83英镑。(完)