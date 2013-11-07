更正-金属期市：铜价接近四周低位，关注美国就业数据和中国三中全会

(因英文原文有误，第五段上海期锌应为跌至“一周”低位，而非三周低位)

路透新加坡11月7日 - 伦敦期铜周四在亚洲市场小幅上涨，但距离四周低位不远，交易商等待美国就业报告出炉，以及中国三中全会召开，从中寻找有关经济政策和金属需求的线索。

0116GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.3%，至每吨7,137.25美元，缩减昨日0.6%的跌幅。

期铜价格周三跌至每吨7,093美元的10月10日低点，接近过去三个月交投区间7,000-7,420美元的底部。

上海期交所主力1月期铜合约 下滑0.35%至每吨51,340元人民币(8,400美元)。

上海期交所期铝 跌至约三周低位，期锌跌至约一周低位，追随隔夜伦敦市场的疲势。

Markit编制的摩根大通全球全行业产出指数显示，全球10月经济增长加速至32个月以来最快，受助于新业务大幅改善。

中国领导人将于周六开始为期四天的十八届三中全会，以确定未来10年的改革进程。

商品期货交易委员会(CFTC)周三发布报告称，对冲基金和资金经理在10月29日止当周增加对美国黄金与白银期货和期权的多头押注，并减少铜的净多仓。(完)

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