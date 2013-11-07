更正-金属期市：铜价接近四周低位，关注美国就业数据和中国三中全会

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
(因英文原文有误，第五段上海期锌应为跌至“一周”低位，而非三周低位)
路透新加坡11月7日 - 伦敦期铜周四在亚洲市场小幅上涨，但距离四周低位不远，交易商等待美国就业报告出炉，以及中国三中全会召开，从中寻找有关经济政策和金属需求的线索。
0116GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.3%，至每吨7,137.25美元，缩减昨日0.6%的跌幅。
期铜价格周三跌至每吨7,093美元的10月10日低点，接近过去三个月交投区间7,000-7,420美元的底部。
上海期交所主力1月期铜合约 下滑0.35%至每吨51,340元人民币(8,400美元)。
上海期交所期铝 跌至约三周低位，期锌跌至约一周低位，追随隔夜伦敦市场的疲势。
Markit编制的摩根大通全球全行业产出指数显示，全球10月经济增长加速至32个月以来最快，受助于新业务大幅改善。
中国领导人将于周六开始为期四天的十八届三中全会，以确定未来10年的改革进程。
商品期货交易委员会(CFTC)周三发布报告称，对冲基金和资金经理在10月29日止当周增加对美国黄金与白银期货和期权的多头押注，并减少铜的净多仓。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰；审校 李婷仪)
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路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。