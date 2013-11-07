韩国数据：10月大型百货和折扣连锁店销售下滑，为7月以来首见

路透首尔11月7日 - 韩国政府周四公布的初步数据显示，10月大型百货和折扣连锁店销售较上年同期下滑，为7月以来首见。

该数据显示韩国经济基本上算是疲弱，并暗示朴槿惠总统刺激出口业以外领域成长的努力徒劳无功。

企划财政部估算，10月现代百货 、乐天购物 和新世界 的百货店销售较上年同期减少1.7%，为7月下滑2.1%以来最大降幅，9月时为上升2.8%。

韩国前三大折扣连锁店销售亦较上年同期下滑6.4%，为连续第四个月下滑，并且是今年4月减少9.8%以来最大降幅。