韩国数据：10月大型百货和折扣连锁店销售下滑，为7月以来首见

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透首尔11月7日 - 韩国政府周四公布的初步数据显示，10月大型百货和折扣连锁店销售较上年同期下滑，为7月以来首见。
该数据显示韩国经济基本上算是疲弱，并暗示朴槿惠总统刺激出口业以外领域成长的努力徒劳无功。
企划财政部估算，10月现代百货 、乐天购物 和新世界 的百货店销售较上年同期减少1.7%，为7月下滑2.1%以来最大降幅，9月时为上升2.8%。
韩国前三大折扣连锁店销售亦较上年同期下滑6.4%，为连续第四个月下滑，并且是今年4月减少9.8%以来最大降幅。
周四的调查与韩国10月消费者信心指数大相迳庭。10月消费者信心指数升至2012年中以来最高，因通胀温和且利率处于低位。 (完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。