全球金融：虽有重组与减支举措，银行去年经营表现仍下滑--麦肯锡报告

路透伦敦11月7日 - 麦肯锡周四发布的报告称，全球银行500强尽管全面推进重组和削减成本，但去年经营表现仍然有所下滑。

据麦肯锡分析，扣除一次性项目后，这些银行获利能力的一项关键指标--股东权益报酬率(ROE)去年平均为7%，低于2011年的7.9%。若包含一次性项目，ROE则为升至8.6%。

2008年金融危机后，银行业的ROE最低曾跌至4%，目前仍低于估计10-12%的平均资本成本。在2006年之前的景气年份，很多银行的ROE超过了20%。

麦肯锡在其“2013年全球银行业年度评估”中称，银行正在尽力控制成本，另外杠杆减少也导致收益下滑。

据麦肯锡估计，去年银行500强的开支较2011年几无变化，平均的成本/资产比例从1.89%小幅升至1.91%。

根据报告，欧洲的银行在削减成本/资产比例方面难度最大。

麦肯锡称，银行面临“十分冷清的经营环境”，经济成长迟滞、金融全球化倒退与更严格的监管都是不利因素，很多银行“还未作出扭转颓势所需的艰难选择。”