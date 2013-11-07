中国新债：农发行下周二将招标发行至多180亿元两期固息债，期限三年

路透上海11月7日 - 中国农业发展银行周四公告称，将于下周二(12日)在银行间债市招标发行至多180亿元人民币固息金融债，期限均为三年，其中一期为增发债。

刊登在中国债券信息网的公告称，上述债券为该行今年第30和31期金融债。其中第30期为2011年第18期金融债 的增发债。110418券目前剩余年限约1.03年，票面利率3.58%。