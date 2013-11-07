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亚洲 | 2013年 11月 7日 星期四 10:17 BJT

中国新债：农发行下周二将招标发行至多180亿元两期固息债，期限三年

路透上海11月7日 - 中国农业发展银行周四公告称，将于下周二(12日)在银行间债市招标发行至多180亿元人民币固息金融债，期限均为三年，其中一期为增发债。

刊登在中国债券信息网的公告称，上述债券为该行今年第30和31期金融债。其中第30期为2011年第18期金融债 的增发债。110418券目前剩余年限约1.03年，票面利率3.58%。

上述两期债的具体发行条款如下：

第30期 第31期

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招标金额 至多80亿元 至多100亿元

期限/计息方式 三年固息 三年固息

(2011年第18期增发)

票面利率 3.58% --

招标时间 11月12日14:00-15:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 11月14日/2012-11-17 11月18日

发行期 11月13日-11月14日 11月13日-11月18日

上市日 11月20日 11月22日

基本承销额 无 无

承揽费 0.05% 0.05%

-------------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债信息网(here) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)

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