《汇市简讯》日圆交叉盘走软，澳元/日圆领跌

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
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* 澳元兑日圆引领日圆交叉盘小跌，此前澳洲公布的就业数据疲软
* 澳元兑日圆所受冲击最大，多头抛售致使汇价从94.01跌至93.33
* 新西兰元兑日圆跌幅则较小，从82.68跌至82.42，澳元兑新西兰元遭抛售提供支撑
* 欧元兑日圆和英镑兑日圆走疲，但限于区间波动，分别介于133.22-42和158.40-74
* 至于欧元兑日圆，焦点放在今晚欧洲央行总裁德拉吉的记者会，以及有关12月政策走向的暗示上(完)
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路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
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