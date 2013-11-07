台湾债市：五年公债殖利率盘初走跌，台电公司债标售利多续吸引买盘进场

路透台北11月7日 - 台湾指标五年期公债102/11期 周四盘初殖利率随美债走跌。交易员认为，台电公司债标售利多持续发酵，而美债利空则稍有缓解，早盘台债主流券殖利率回档整理，转趋测试区间下缘。

交易员指出，随着台电公司债标售结果优于预期，增强持券信心，而美国指标10年期公债殖利率暂回档整理，因此持续吸引买盘进场及部分空单回补，料今日五年券102/11殖利率主要交投区间落在1.09-1.12%。

“今天台债表现算很强势，殖利率转向测试区间下缘。”一位券商交易员称。

美国公债价格周三涨跌互现，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)新主席走马上任以及月度政策会议举行前，投资者寻找联储未来政策走向的线索，目前美国经济复苏仍然脆弱。指标10年期公债价格 上涨7/32，收益率从周二尾盘的2.7%下跌至2.638%。

由于政府部分关门导致员工停薪休假，美国10月就业增长可能大幅放缓，失业率略有上升。路透调查的分析师预估，上月非农就业岗位增加12.5万个，增幅小于9月的14.8万。

观察市场最新动态：

* 台电公司债标售优于预期的利多持续发酵

* 五年券102/11盘初仍见买盘进场及空单回补令成交量能增温

* 10年券102/10空单量周三单日增加约20亿台币，市场关注后续空单动向

* 五年及10年期主流券殖利率回归大区间整理

预估指标公债今日主要交投区间：

* 102/11：1.09-1.12%

* 102/10：1.68-1.71%

本地时间10:08时最新报价：

* 102/11期五年公债殖利率跌2.77基点报1.1025%

* 102/10期10年公债殖利率跌2.00基点报1.6950%

以下为最新相关报导链接：

* 美国债市：公债价格涨跌互现，因投资者寻找美联储政策走向的线索

* 美国经济：联储重量级研究报告建议采取力度更大的政策行动