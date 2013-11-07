路透调查：英镑涨势料将消退，因英国央行将维持利率不变

* 英镑兑美元将下跌，因英国央行料维持利率不变，美联储料将缩减刺激

* 英镑兑欧元将上涨

路透伦敦11月6日 - 周三公布的路透调查显示，英镑近期的涨势将会在未来一年中消失，因英国央行将维持利率不变至少到2015年，尽管经济前景出现改善。

美国联邦储备理事会(美联储)明年料开始逐步结束大规模购债计划，可能就在3月，这为美元带来支撑。

“大环境就是这样，因此英镑/美元可能走势艰难，”瑞银集团外汇分析师Geoffrey Yu说。

本周进行的路透调查中逾60位汇率专家的预估值显示，英镑/美元 一个月后料在1.60美元，六个月和一年的目标位分别为1.57和1.55。

英镑自7月触及三年低点以来已经上涨逾8%，周三稍早在1.61水准交投。分析师对一年目标位的预估比上月调查时分歧要大，预估区间从1.34-1.71美元，突显出市场的不确定性。

英国央行总裁卡尼8月表示，英国利率自0.5%的纪录低点上调至少要等到失业率降至7.0%，而这在2016年第三季之前不会达到。英国8月失业率为7.7%。

上周在一系列乐观数据公布后进行的路透调查中，经济学家认为央行可能把失业率触及7%的预期时间提前至少三个月。

但本次调查认为，就算提前到2016年初也还嫌太悲观。分析师平均预估显示，失业率可能在2015年底前甚至更早就会触及7%。

“英国是今年最大的惊喜之一，其经济成长形势好于许多人的预期，”DZ Bank资深外汇策略师Sonja Marten说。其是10月调查中对一个月汇率预估最准的两位预测者之一。

“目前而言，经济成长就是这样，对英国央行而言，意味着他们升息的时间表正在前移。2014年倒不一定，但2015年绝对可能，而且还可能是在2015年的初期，而这在以前是不可想像的。”

不过，英镑兑欧元 将会上涨，因欧元区经济复苏难以增强动能，令欧元受损。

虽然欧洲央行周四料维持利率不变，但越来越多分析师认为，欧洲央行很快将再度降息，以推动步履蹒跚的经济复苏。

欧元/英镑 一个月目标为0.843英镑，六个月和一年期目标分别为0.831和0.821英镑，较前月预估值几无变化。(完)