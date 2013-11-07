澳新汇市：澳元受疲软就业数据打压，降息仍很遥远

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
“全职就业疲弱是个负面因素，但我仍然认为澳洲央行不会再度降息，因为在当前周期的现阶段，就业市场是个滞后指标。”瑞银利率策略师Matthew Johnson说。
“我预计澳洲央行将按兵不动。澳元应声走软和收益率下滑是可以理解的，但随着时间推移人们将专注于需求前景的改善，收益率会再度上升，澳元将再度走强。”
澳元目前支撑位在0.9440/50美元，阻力位在本周高位0.9544。
新西兰元兑美元 跌至0.8363美元，但兑澳元升至三周高位。
澳元跌至1.1308新西兰元 ，为10月中旬以来最低位，因澳洲和新西兰两国的利率前景出现分化。
新西兰周三公布的良好就业数据，使得该国升息的可能性加大，升息时间最早可能在明年3月。(完)
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