《全球主要央行动态》--11月7日

以下所列为上周四下午至本周四(10月31日-11月7日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔表示，只有在美国经济改善后美联储才应缩减购债规模，而即便到了那时也要缓慢、逐步地采取行动。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德则表示，在决定缩减购债的问题上无需着急。鲍威尔和布拉德没有具体指出，他们认为美联储何时将开始缩减刺激举措。鲍威尔称缩减购债的时机“有必要不加确定”，因为这要取决于经济复苏的力道。

美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，美国政府关门和其他预算争论，不应让美联储偏离近期开始减弱货币刺激力度的轨道。他表示自始至终反对最新一轮的购债计划。拉克尔指出，购债措施对实体经济的影响还不明确，称最新一轮的购买行动并没有明显提振美国经济增长。

美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托称，由于“经济环境不确定”，而且央行对这类量化宽松项目的经验有限，所以美联储对继续购债应保持谨慎。旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，应当等待更有力的证据表明经济增长动力十足之后，美联储再撤回大规模购债举措，但之后应该明确宣布刺激措施何时结束。

美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦表示，若经济动能未能升温，美联储料将维持美国短期利率在近零水准直到2016年。

**中国**

中国央行发布三季度货币政策执行报告称，将继续实施稳健的货币政策，不放松也不收紧银根，同时将根据流动性形势变化，灵活调整流动性操作的方向和力度。报告称，将坚持政策的稳定性和连续性，增强调控的针对性、协调性，适时适度预调微调。重点是创造一个稳定的货币金融环境，促使市场主体形成合理和稳定的预期，推动结构调整和转型升级。

中国人民银行网站新增“常备借贷便利(StandingLendingFacility，SLF)”栏目，正式发布今年常备借贷便利开展情况，6月至9月常备借贷便利操作余额分别为4,160亿、3,960亿、4,100亿和3,860亿元人民币。央行于2013年初创设了常备借贷便利，在银行体系流动性出现临时性波动时运用。央行网站的SLF栏目将令新创立的这项货币政策工具的信息披露更加公开透明。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁表示，欧洲必须让经营策略难以为继的银行倒闭，数年来的债务与金融动荡表明，银行的资本过低。他说，主要挑战在于实施监管改革，引导银行业去支持经济复苏，同时拿掉银行过度扩张的那些“不当刺激举措”。

欧洲央行已决定延后银行业提交数据的第一个截止期限，这些数据将用于欧元区银行业评估，此前部分银行表示没有足够时间来满足提交要求。欧洲央行正在推行欧洲银行业的全面检视工作，以便在长达五年的危机后消除疑虑并找出其中的薄弱环节，但此次延期突显出这项工作面临的挑战。该央行将在2014年底成为银行业的监督机构。

欧洲央行执委亚斯穆森表示，欧洲的援助基金应只在最后一刻用来协助银行提振资产负债表。亚斯穆森向德国广播电台ARD表示，银行应先向所有者和市场求助，接着是向政府和各国银行援助基金求援。

欧洲央行管委会委员诺沃特尼称，在央行2011年12月和2012年初提供的低利长期贷款到期后，欧洲央行将提供更多的流动性。

**日本**

日本央行在对经济进行评估后，并没有给出两年内通胀率可以升至2%的官方预测，但其表示正有条不紊地朝目标迈进，且将在必要长的时间内维持大规模刺激措施。央行将始于明年4月的2014财年经济成长预估上调至1.5%，认为尽管明年受消费税上调的影响，日本经济体增速可以保持在潜在水平之上。

日本央行公布的10月3-4日会议记录显示，数名央行委员会委员称坚稳的外部需求和强劲的制造业是经济持续复苏的必要条件，但亦警告称这两大领域还不够强劲。一名委员亦表示，出口复苏缓慢是竞争力下滑的迹象，这可能会损及日本经济成长。

日本央行表示，六家主要国家央行同意将互换协议常态化，作为以防全球金融紧缩的“审慎流动性支持。”日本央行在声明中称，该央行、美联储、欧洲央行、英国央行以及加拿大央行和瑞士央行将“临时双边流动性互换协议”转至长期协议，“在进一步通知前会一直有效。”

日本央行总裁黑田东彦称，必须在某一时候讨论如何削减资产负债表资产，作为退出策略的一部分。日本央行持有大量日本长期公债，但有很多途径可放慢购债速度。

**澳洲**

澳洲央行连续第三个月将利率维持在2.5%的纪录低位不变，表示此前降息仍在支撑需求，但警告称如果澳元不贬值，或不可能实现经济的完全复苏。

**其他**

加拿大央行副总裁穆雷表示，随着发达经济体的央行退出超宽松的货币政策，市场部分时期将出现更多波动。穆雷表示，如果新兴市场经济体也忍不住以收紧资本和货币管制来回应，它们应该认识到其自身刺激措施与发达经济体的政策是相辅相成的。

南非央行副总裁Daniel Mminele表示，该央行计划投资于韩元、澳元和新西兰元，以分散外汇储备。 (完)