台湾汇市：台币盘初实质交易持稳，周五美非农就业数据公布前观望

路透台北11月7日 - 台币兑美元 周四盘初实质交易大致守稳于上日水位。 汇银人士表示，盘初外资汇入，而进口商则有买汇，多是实质买卖盘的抛补。

他们也表示，在周五的美国就业数据公布之前，盘势观望，预料汇价不会有太大幅度的波动，将会在29.400附近盘整。

〞今天波动好窄，老大(央行)区间做的愈来愈小。〞一位本地小型民营银行交易人士表示。

NDF市场中，一个月美元/台币的换汇点折价在-0.025/-0.015，上日收盘时在-0.035/-0.025。美元/台币指标一个月期 报价约在29.373/29.385间，上日收盘在29.370。

本地时间10:22时，受央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走升7.8分报29.402。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.40-29.41，上交易日则落在29.40-29.42。

全球汇市中，欧元兑美元和日圆在周四亚洲早盘接近一周高点，因此前德国数据向好打压了欧洲央行立即降息的可能性，投资者迅速转换立场。

交易员观察市场最新动态：

* 本地时间 ，台股 升0.1%报8,290.18点

* 同时间韩元兑美元 在1,060.2/1,060.5，上日收盘在1,059.77。

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.38-29.415

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