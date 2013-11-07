香港个股：恒大地产增发5亿美元五年期优先票据，息率8.75%

路透香港11月7日 - 中国房地产商--恒大地产 周四宣布，拟发行额外5亿美元于2018年到期的优先票据，年息率为8.75%。

该公司于10月底以同等息率发行了10亿美元五年期优先票据。公司表示，此次增发所得资金亦将用于为现有债务再融资。

额外增发的票据亦将于香港联交所上市。票据将于2018年10月30日到期。

恒大地产早盘中段股价微跌0.31%，报3.23港元。(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)