香港个股：恒大地产增发5亿美元五年期优先票据，息率8.75%

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透香港11月7日 - 中国房地产商--恒大地产 周四宣布，拟发行额外5亿美元于2018年到期的优先票据，年息率为8.75%。
该公司于10月底以同等息率发行了10亿美元五年期优先票据。公司表示，此次增发所得资金亦将用于为现有债务再融资。
额外增发的票据亦将于香港联交所上市。票据将于2018年10月30日到期。
恒大地产早盘中段股价微跌0.31%，报3.23港元。(完)
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。