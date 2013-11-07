日本股市：日经指数持平，小盘股上扬

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京11月7日 - 日本股市日经指数周四持平，因投资者在近期一系列财报数据公布后寻找新的交易机会；小盘股上扬，因此前东京证交所称计划将其纳入新股指。
日经指数 在早盘中段持平于14,340.44，徘徊在25日移动平均线切入点14,314.31附近。周三，该指数上涨0.8%。
“买盘目前停顿，因为投资者在寻找宏观经济的新线索，”Nissay Asset Management的股市策略分析师Isao Kubo表示，“日本市场已经消化了财报等主要推动因素。”
市场分析师称，投资者也在静候周五的美国非农就业数据以及今晚的美国国内生产总值(GDP)初值。
东证股价指数 下滑0.3%至1,188.13。(完)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。