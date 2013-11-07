日本股市：日经指数持平，小盘股上扬

路透东京11月7日 - 日本股市日经指数周四持平，因投资者在近期一系列财报数据公布后寻找新的交易机会；小盘股上扬，因此前东京证交所称计划将其纳入新股指。

日经指数 在早盘中段持平于14,340.44，徘徊在25日移动平均线切入点14,314.31附近。周三，该指数上涨0.8%。

“买盘目前停顿，因为投资者在寻找宏观经济的新线索，”Nissay Asset Management的股市策略分析师Isao Kubo表示，“日本市场已经消化了财报等主要推动因素。”

市场分析师称，投资者也在静候周五的美国非农就业数据以及今晚的美国国内生产总值(GDP)初值。