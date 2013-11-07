台湾债市：RP利率靠向区间低位，旬初资金情势宽裕

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透台北11月7日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四持稳低位。RP交易人士认为，目前正值旬初资金情势明显宽裕，RP利率主要交投皆靠向区间低位，票券商今起调降公债及公司债RP利率一个基点。
证券商RP交易人士指出，整体市场资金水位高涨，包括银行、寿险及投信都是如此，RP利率议价空间明显提高，令今日RP利率续向区间低位靠拢，券商间虽欲调降RP利率但尚未有实际行动。
〞资金多到RP利率很好议价。〞一位券商RP交易人士说。
另家大型票券商也表示，目前资金情势依旧偏松，今起已下调公债及公司债RP利率，成交客户以寿险、法人及个人为主，料11月RP利率还有下修机会。
本周余日主要的公司债交割因子有周五台塑 公司债85亿台币交割。
证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-69%，主要交投皆向区间低位靠拢。
议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.55%；约两周天期公司债RP利率交投主要在0.58-0.59%，区间高位皆较上日略往下调。(完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)
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路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。