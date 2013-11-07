台湾债市：RP利率靠向区间低位，旬初资金情势宽裕

路透台北11月7日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四持稳低位。RP交易人士认为，目前正值旬初资金情势明显宽裕，RP利率主要交投皆靠向区间低位，票券商今起调降公债及公司债RP利率一个基点。

证券商RP交易人士指出，整体市场资金水位高涨，包括银行、寿险及投信都是如此，RP利率议价空间明显提高，令今日RP利率续向区间低位靠拢，券商间虽欲调降RP利率但尚未有实际行动。

〞资金多到RP利率很好议价。〞一位券商RP交易人士说。

另家大型票券商也表示，目前资金情势依旧偏松，今起已下调公债及公司债RP利率，成交客户以寿险、法人及个人为主，料11月RP利率还有下修机会。

本周余日主要的公司债交割因子有周五台塑 公司债85亿台币交割。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-69%，主要交投皆向区间低位靠拢。