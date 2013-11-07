日本经济：讨论量化宽松政策的退出策略还为时过早--日本央行副总裁

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京11月7日 - 日本央行副总裁岩田规久男周四称，现在讨论具体的量化宽松政策退出策略还为时过早。
岩田规久男在参议院财政金融委员会表示，有多种方式可以减少日本央行资产负债表上的政府债务，但退出策略的选择和时机将取决于未来经济形势。
日本央行自4月以来维持货币政策不变。4月时，日本央行承诺通过大力购入日本公债，推动基础货币翻倍，在约两年内使通胀率升至2%。(完) (编译 朱晓军；审校 郑茵)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。