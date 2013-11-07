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货币新闻 | 2013年 11月 7日 星期四 10:54 BJT

日本经济：讨论量化宽松政策的退出策略还为时过早--日本央行副总裁

路透东京11月7日 - 日本央行副总裁岩田规久男周四称，现在讨论具体的量化宽松政策退出策略还为时过早。

岩田规久男在参议院财政金融委员会表示，有多种方式可以减少日本央行资产负债表上的政府债务，但退出策略的选择和时机将取决于未来经济形势。

日本央行自4月以来维持货币政策不变。4月时，日本央行承诺通过大力购入日本公债，推动基础货币翻倍，在约两年内使通胀率升至2%。(完) (编译 朱晓军；审校 郑茵)

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