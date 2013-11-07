路透调查：美元兑日圆和欧元未来半年至一年料走高

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透11月6日 - 在路透10月外汇调查中有两位预测最准的分析师，其中之一预计美元兑日圆和兑欧元将在未来6-12个月全面上涨。
DZ Bank资深外汇策略师Sonja Marten曾对美元兑英镑、兑欧元和日圆一个月后走势作出了最准确的预估。Helaba外汇策略分析师的预测准确性与其不相上下。
“基于(美国经济)恢复增长且(美国)债务危机获得解决的基本假设，我们仍旧在中期和长期看多美元，”Marten称。
但她也表示，华盛顿最近的财政边缘政策损害了投资者对美国的信心，美元的升势不会一帆风顺。
路透最新月度外汇调查显示，由于欧元区经济衰弱，欧元料将在未来一年走软；而利差交易重新青睐高收益的美元，将压低日圆。
不过，Marten预计英镑将逆势而行，未来一年走强。DZ预计英镑在一年后报1.65美元，较周二收盘价1.604美元上涨约3%。英镑兑美元今年迄今下跌了近1.3%。
“英国是今年最意外强劲的经济体之一，其经济增长状况好于很多人预期，”Marten称。
上周进行的最新路透调查显示，英国央行可能把失业率触及行动门槛的预期时间提前。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
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