中国新债：国开行下周二将第三次增发第43-47期固息债，总额至多240亿元

路透上海11月7日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(12日)第三次增发今年第43-47期固息债(市场俗称“福娃债”)，期限含一、三、五、七和10年，总额不超过240亿元人民币。

上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。