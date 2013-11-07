中国新债：国开行下周二将第三次增发第43-47期固息债，总额至多240亿元

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透上海11月7日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(12日)第三次增发今年第43-47期固息债(市场俗称“福娃债”)，期限含一、三、五、七和10年，总额不超过240亿元人民币。
上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
具体发行条款如下：
43期 44期 45期 46期 47期
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期限 一年 三年 五年 七年 10年
发行上限(亿元) 60 60 50 40 30
招标时间 1/3/5年：11月12日9:30-10:30
7/10年：11月12日9:30-11:10
招标方式 1/5/10年采用单一价格(荷兰式)招标
3/7年采用多重价格(美国式)招标
缴款日 11月19日
起息日 10月24日
分销期 11月15日-11月19日
上市日 1年：11月21日
3/5/7/10年：11月25日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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此前第43-47期固息债首发及两次增发结果如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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票面利率(10/22) 4.55% 4.89% 4.97% 5.0130% 5.04%
10/29增发中标收益率 4.8512% 5.0971% 5.1630% 5.1940% 5.2223%
11/5二次增发收益率 4.8138% 5.0777% 5.1918% 5.2599% 5.34%
目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。
如遇市场情况发生重大变化，发行人保留以上各期债券发行品
种和发行时间等要素进行调整的权利。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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